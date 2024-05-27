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طريقة عمل موزات اللحم مع الأرز الأوزي

نيفين عباسaccess_time20 / ذو القعدة / 1445 هـ      27 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

موزات اللحم مع الأرز الأوزي من الاطباق العربية الشهيرة

المقادير اللازمة

لموزات اللحم
موزات لحم
ملح وفلفل
قليل من بودرة الزعفران
سمن
بصل مقطع
هيل وورق غار وعود قرفة
ماء مغلي

لأوزي الأرز
بصلة مفرومة ناعم
مرقة من موزات اللحم
لحم مفروم
أرز بسمتي
بازلاء خضراء
جزر مقطع مكعبات
ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

موزات اللحم
يقلب بودرة الزعفران مع السمن وتترك جانباً
يرفع الماء علي النار ليغلي
يضاف له موزات اللحم وتترك تغلي
يزال الريم من اللحم
ثم نضع جميع البهارات للحم ويترك حتي ينضج
يرفع وتصفي المرقة وتترك لعمل الأرز
ندهن اللحم بالسمن وخليط الزعفران
توضع بالفرن حتي تتحمر وتصبح ذهبية اللون

أوزي الأرز
في أثناء تحمير اللحم نشوح البصل في قليل من السمن حتي يذبل
يضاف له اللحم المفروم ويقلب حتي ينضج اللحم
يضاف له الجزر والبازلاء ويقلب
يضاف مرقة موزات اللحم والارز للقدر ويترك حتي يغلي
ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج
يقدم الطبق مع موزات اللحم والمكسرات

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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