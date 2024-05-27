طريقة عمل موزات اللحم مع الأرز الأوزي

موزات اللحم مع الأرز الأوزي من الاطباق العربية الشهيرة

المقادير اللازمة

لموزات اللحم

موزات لحم

ملح وفلفل

قليل من بودرة الزعفران

سمن

بصل مقطع

هيل وورق غار وعود قرفة

ماء مغلي

لأوزي الأرز

بصلة مفرومة ناعم

مرقة من موزات اللحم

لحم مفروم

أرز بسمتي

بازلاء خضراء

جزر مقطع مكعبات

ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

موزات اللحم

يقلب بودرة الزعفران مع السمن وتترك جانباً

يرفع الماء علي النار ليغلي

يضاف له موزات اللحم وتترك تغلي

يزال الريم من اللحم

ثم نضع جميع البهارات للحم ويترك حتي ينضج

يرفع وتصفي المرقة وتترك لعمل الأرز

ندهن اللحم بالسمن وخليط الزعفران

توضع بالفرن حتي تتحمر وتصبح ذهبية اللون

أوزي الأرز

في أثناء تحمير اللحم نشوح البصل في قليل من السمن حتي يذبل

يضاف له اللحم المفروم ويقلب حتي ينضج اللحم

يضاف له الجزر والبازلاء ويقلب

يضاف مرقة موزات اللحم والارز للقدر ويترك حتي يغلي

ينقل علي نار هادئة حتي تمام النضج

يقدم الطبق مع موزات اللحم والمكسرات