طريقة عمل إسبريسو كيك الشوكولاتة مع صلصة الشوكولاتة

إذا كنتِ من محبىّ نكهة الشوكولاتة القوية والكاكاو جمعنا لكِ بين عشاق الشوكولاتة والقهوة

المقادير اللازمة

200 جرام شوكولاتة مقطعة

2 كوب (256 جرام) دقيق لجميع الأغراض

نصف كوب (50 جم) من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة صودا الخبز

½ ملعقة صغيرة ملح

1 1/2 كوب (300 جم) سكر بني فاتح

1 كوب (226 جم) زبدة غير مملحة طرية

4 بيضات كبيرة

ملعقة كبيرة إسبرسو

ملعقة صغيرة الفانيليا

نصف كوب (180 جم) من اللبن الرائب

لصوص الشوكولاتة

300 جرام شوكولاتة مقطعة

300 جرام كريمة ثقيلة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

حضري صينية خبز دائرية عن طريق رشها بالزيت والدقيق

تقطع الشوكولاتة وتذوب في قدر على نار متوسطة منخفضة

توضع جانبا لتبرد على درجة حرارة الغرفة

ينخل الدقيق والكاكاو وصودا الخبز والملح في وعاء صغير

اخفقي السكر البني والزبدة والبيض والإسبريسو والفانيليا لمدة 3 دقائق

أضيفي الشوكولاتة المذابة تدريجيًا واستمري في الخفق لمدة دقيقة إضافية

يقلب خليط الدقيق في خليط كريمة ثم يضاف اللبن الرائب

تصب في الصينية.

اخبزيها لمدة 33 إلى 38 دقيقة أو حتى يتم إدخالها في المنتصف وتخرج نظيفة إلى حد ما

تبرد تماما

لصوص الشوكولاتة

ضعي الشوكولاتة المقطعة في وعاء متوسط ​​الحجم

سخني الكريمة في قدر صغيرة على نار متوسطة

دعيه يغلي على نار هادئة

تسكب الكريما الساخنة فوق الشوكولاتة المفرومة

اتركيها لبضع دقائق

ثم اخفقيها حتى تصبح ناعمة

اتركي الصوص ليبرد قليلًا قبل سكبه فوق الكيك