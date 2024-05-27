الرياضة روبن نيفيز: رونالدو شجّعني على الانضمام لـ” دوري روشن”

البلاد- جدة أكد لاعب الهلال، الدولي البرتغالي روبين نيفيز، أن 95% من لاعبي العالم يتمنون اللعب في الدوري السعودي للمحترفين. وقال روبن نيفيز في تصريحات عبر قناة برنامج “كورة الآن”: إنه قام بتصوير تجهيزات الزواج هنا في الرياض، والمقرر إقامته خلال شهر (7) المقبل. وأضاف، إن الأسماء المتواجدة في الدوري السعودي تجعله واحدًا من أقوى دوريات العالم، لافتًا إلى أن روشن أصبح من أقوى 5 دوريات في العالم، وخلال عامين سيكون ثاني أقوى دوري بالعالم . وأوضح لاعب الهلال، أن وجود كريستيانو رونالدو في دوري روشن شجعه وغيره على المجيء، مؤكدًا أنه يعرف أنه إذا دخل مشروعًا فهو ناجح.