الرياضة

روبن نيفيز: رونالدو شجّعني على الانضمام لـ” دوري روشن”

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1445 هـ      27 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أكد لاعب الهلال، الدولي البرتغالي روبين نيفيز، أن 95% من لاعبي العالم يتمنون اللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وقال روبن نيفيز في تصريحات عبر قناة برنامج “كورة الآن”: إنه قام بتصوير تجهيزات الزواج هنا في الرياض، والمقرر إقامته خلال شهر (7) المقبل.

وأضاف، إن الأسماء المتواجدة في الدوري السعودي تجعله واحدًا من أقوى دوريات العالم، لافتًا إلى أن روشن أصبح من أقوى 5 دوريات في العالم، وخلال عامين سيكون ثاني أقوى دوري بالعالم . وأوضح لاعب الهلال، أن وجود كريستيانو رونالدو في دوري روشن شجعه وغيره على المجيء، مؤكدًا أنه يعرف أنه إذا دخل مشروعًا فهو ناجح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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