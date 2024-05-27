بصمات تميز لريادة الأعمال.. 92.3 مليار حجم صناعة الأزياء في السعودية

البلاد – الرياض

بلغت القيمة الإجمالية لصناعة الأزياء بالمملكة 92.3 مليار ريال، منها 46.9 مليار ريال ، فيما وصلت قيمة الإنفاق على العلامات التجارية المستوردة 27.4 مليار ريال، مما يعكس زيادة النمو التراكمي المتوقع لقطاع الأزياء بنسبة 48% حتى 2025 ،وذلك وفق تقرير “مرصد” للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الأول من العام الحالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء “بوراك شاكماك”؛ في مستهل التقرير ، أن مستقبل الأزياء في المملكة سيشهد المزيد من التقدم والازدهار، على أيدي مواهب مصممي المملكة ورؤى رواد أعمالها، ليترك أثراً على المشهد العالمي لصناعة الأزياء.

وتضمن التقرير لقاءً مع نائب المحافظ لقطاع ريادة الأعمال في “منشآت”، سعود السبهان، لتسليط الضوء على دور الهيئة في دعم رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة للمساهمة في زيادة أثر وإسهامات المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مؤكداً على تحسن القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مما أدى إلى تعزيز نمو المشاريع الريادية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمنصة “ماجنيت” فيليب بحوشي، أن المملكة واصلت تفوقها في حجم استثمارات رأس المال الجريء مطلع عام 2024، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 900 مليون ريال، حيث حظيت المملكة بالحصة الأكبر من حجم استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 65 %.

واستعرض التقرير في نسخته الحالية قصص نجاح لرواد ورائدات أعمال في المجال، تضمنت قصة منصة “برسوناج” لمؤسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ديمة بنت منصور بن سعود بن عبد العزيز، ومحمد خوجة، مؤسس ومصمم “هندام”، وكمال حبيشي، المؤسس والشريك الإداري لـ “أوربن لوت”، إضافة إلى إجراء عددٍ من اللقاءات مع خبراء ومختصين في مجال ريادة الأعمال.