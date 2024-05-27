الإقتصاد

انطلاق ملتقى «إسكو السعودية» لكفاءة الطاقة

صحيفة البلادaccess_time20 / ذو القعدة / 1445 هـ      27 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

في إطار تشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة. تنطلق في الرياض اليوم الاثنين، أعمال ملتقى “إسكو السعودية 2024″، والمعرض المصاحب الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، ويستهدف تدقيق الطاقة للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية، وبناء الشراكات وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وسيتم خلال الملتقى إطلاق عددٍ من المبادرات التي عمل عليها المركز بهدف تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة.
كما يشهد الملتقى تكريم عددٍ من الجهات في القطاعين العام والخاص التي كان لها أثر وجهود مميزة في مجال كفاءة الطاقة وذلك على ثلاثة مسارات:

– المسار الأول يتناول استدامة وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة ويشمل مقدمي الخدمة المرخصين من المركز لتقديم خدمات كفاءة الطاقة.

– المسار الثاني للتكريم بالمؤسسات التعليمية مثل: الجامعات والكليات التي أسهمت في تنمية القدرات البشرية بمجال كفاءة الطاقة لعام 2023.

– المسار الثالث تكريم الشركات التي تعاونت مع المركز في تنفيذ المشروع الريادي لتدقيق الطاقة في القطاع التجاري.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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