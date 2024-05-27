انطلاق ملتقى «إسكو السعودية» لكفاءة الطاقة

البلاد – الرياض

في إطار تشجيع الاستثمار في مجال كفاءة الطاقة بالمملكة. تنطلق في الرياض اليوم الاثنين، أعمال ملتقى “إسكو السعودية 2024″، والمعرض المصاحب الذي ينظمه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، ويستهدف تدقيق الطاقة للمنشآت التجارية والصناعية والسكنية، وبناء الشراكات وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وسيتم خلال الملتقى إطلاق عددٍ من المبادرات التي عمل عليها المركز بهدف تمكين قطاع خدمات كفاءة الطاقة في المملكة.

كما يشهد الملتقى تكريم عددٍ من الجهات في القطاعين العام والخاص التي كان لها أثر وجهود مميزة في مجال كفاءة الطاقة وذلك على ثلاثة مسارات:

– المسار الأول يتناول استدامة وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة ويشمل مقدمي الخدمة المرخصين من المركز لتقديم خدمات كفاءة الطاقة.

– المسار الثاني للتكريم بالمؤسسات التعليمية مثل: الجامعات والكليات التي أسهمت في تنمية القدرات البشرية بمجال كفاءة الطاقة لعام 2023.

– المسار الثالث تكريم الشركات التي تعاونت مع المركز في تنفيذ المشروع الريادي لتدقيق الطاقة في القطاع التجاري.