القطارات السعودية تحقق أرقاماً قياسية خلال الربع الأول من 2024م

الرياض : البلاد

سجلت خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية في المملكة أرقامًا قياسية تجاوزت أكثر من 8.7 ملايين راكب خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 28%، بزيادة بلغت عن الربع الأول من العام الماضي، حيث أسهمت خدمات نقل الركاب عبر القطارات في نقل أكثر من 2.7 مليون راكب عبر القطارات بين المدن، ونقل ما يقارب 6.9 ملايين راكب عبر القطارات داخل المدن.

كما تم نقل أكثر من 6.3 ملايين طن من المعادن والبضائع خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 9%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2023م.

وتشكل خدمات النقل عبر الخطوط الحديدية إحدى أهم وسائل النقل الداعمة للقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والسياحي، إضافة إلى دورها المهم في المحافظة على البيئة، وتعزيز مستويات السلامة والأمان للمستفيدين، والإسهام في تقليل نسب الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.