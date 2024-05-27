الجدعان: دور المملكة محوري في تطوير التقنية

ستريزا- واس

أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، التزام المملكة بدورها المحوري في تطوير التقنية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتعزيز النمو الشامل والتنمية المستدامة عالمياً، وذلك خلال مشاركته في جلسة “الذكاء الاصطناعي والتنمية: التحديات والفرص”، في إطار اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع تحت الرئاسة الإيطالية.

كما أوضح في جلسة “احتياجات التمويل للدول منخفضة الدخل”، أن “النهج متعدد الأبعاد” المقترح لمعالجة الديون له إمكانات كبيرة، حيث تسهم في إيجاد الحيز المالي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وإحراز التقدم في أهداف التنمية المستدامة.

وفي جلسة “مبادرات التنمية، مع تسليط الضوء على قارة أفريقيا”، أشاروزير المالية إلى أن أفريقيا تتمتع بإمكانات كبيرة تتمثل في شعبها الطموح وسكانها الشباب وأرضها الطبيعية الغنية بالموارد، فيما بيّن في جلسة “المدفوعات العابرة للحدود”، أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة في العام 2020م اتفقت على خطة عمل واضحة لدعم المدفوعات عبر الحدود، ونتج عن ذلك إنشاء مجموعة تنسيق المدفوعات عبر الحدود لتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية بهدف تحسين ترتيبات المدفوعات عالمياً، ومن المهم البناء على ما هو قائم من جهود في هذا الشأن.

وعلى هامش أعمال الاجتماع ، التقى الوزير الجدعان عدداً من الوزراء وقادة المنظمات العالمية، وناقش معهم أبرز التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.