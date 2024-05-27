اطلاق «المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن»

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني , اليوم , المعرض التفاعلي للتوعية بالأمن السيبراني في مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم (1) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الهادف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن، وبناء ثقافة سيبرانية عالية لديهم، وذلك ضمن أعمال برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ، الذي تنفذه الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمـات لضيوف الرحمن.

وبيّنت الهيئة أن المعرض الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، وشركة مطارات جدة، يشتمل على مجموعة من المواد والمنشورات التوعوية المعدّة خصيصاً لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى حجاج بيت الله الحرام بلغات متعددة، ويتطرق في موضوعاته إلى التعريف بأهمية الأمن السيبراني ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، والتعرّف على أساليب التصيّد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، وأهمية التحديثات الأمنية، وأمن التطبيقات، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن.

وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص برفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني ووضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني وتعميمها على الجهات ذات العلاقة في المملكة.