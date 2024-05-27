أمير المدينة يطلع على برامج وأنشطة جمعية السكري السعودية الخيرية

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز بن سعد الحميدي، يرافقه عدد من أعضاء الجمعية.

وخلال اللقاء، قدّم الحميدي شرحاً عن أنشطة الجمعية وبرامجها الاجتماعية التي تهدف إلى تقليل نسبة انتشار داء السكري بالمجتمع، وتخفيف معاناة المصابين فيه من خلال برامج التوعية والتثقيف الصحي والدعم الاجتماعي والنفسي والمادي.

وأعرب رئيس جمعية السكري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه واهتمامه بالجمعية؛ للقيام بدورها في رعاية المصابين بالسكري وزيادة الوعي بهذا الداء ومسبباته.