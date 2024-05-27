أمير المدينة يستقبل الشيخ السديس ويطلع على خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموه بالإمارة، معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

‏‎واطّلع سموه خلال اللقاء على منطلقات ومستهدفات الخطة التشغيلية للرئاسة لموسم حج ١٤٤٥هـ، واستعرض معالي رئيس الشؤون الدينية خلال اللقاء، البرامج والمبادرات التي تنفذ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء التعبدية والرحلة الإيمانية لزائري المسجد النبوي، وإيصال رسالة المسجد النبوي الوسطية للعالم، وتكريس التسامح والاعتدال من خلال رسالة الأئمة والخطباء والدروس العلمية والحلقات القرآنية، وإجابة السائلين وإرشادهم.

‏‎ وقدم معالي رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اهتمامه الدائم، ومتابعته المستمرة لشؤون المسجد النبوي في خدمة قاصديه، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

مؤكداً أن رئاسة الشؤون الدينية ومنسوبيها وجميع العاملين فيها يتشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وماله له من الأثر العظيم في نفوس المسلمين وتسخير جميع الإمكانيات والخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف في موسم الحج.