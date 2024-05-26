الإقتصاد

54 ترخيصاً صناعياً جديداً

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1445 هـ      26 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس الماضي، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 9 تراخيص، يليه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 8 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، في حين سجل نشاط صنع المواد الكيميائية، ونشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 6 تراخيص لكل منهما.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن استثمارات التراخيص الجديدة لشهر مارس بلغت 1,047 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على 77.78 %، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.22 %، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.15 %، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.85 %. جغرافيا، توزعت المصانع على 8 مناطق إدارية، تصدرتها المنطقة الشرقية بـ20 مصنعاً، تلتها منطقة الرياض بـ19 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ6 مصانع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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