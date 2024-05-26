ورشة عمل لتحفيز العاملين في موسم الحج

البلاد ـ مكة المكرمة

نظَّمت شركة الزمازمة اليوم ورشة عمل بعنوان ” التحفيز الإبداعي في منظومة الحج ” بالشراكة والتعاون مع شركة إكرام الضيف بهدف تعزيز التعاون المشترك لتقديم وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج .

وتناولت الورشة التحفيز الإبداعي في منظومة الحج من خلال عدة محاور تمثلت في مفهوم الإبداع والتحفيز، ونظرية ماسلو للتحفيز، وأهمية التفكير الإبداعي، ومعوقات الإبداع، وكل ما من شانه رفع المعارف والمهارات التي يستطيع من خلالها العاملين بتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية شركة الزمازمة لضمان أن تكون خدماتها على مستوى عالٍ من الجاهزية وتعزيز مهارات منسوبيها في مواقع الخدمات الميدانية المختلفة، لضمان تجربة حج ميسرة ومريحة لضيوف الرحمن.