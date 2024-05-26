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ورشة عمل لتحفيز العاملين في موسم الحج

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1445 هـ      26 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ مكة المكرمة

نظَّمت شركة الزمازمة اليوم ورشة عمل بعنوان ” التحفيز الإبداعي في منظومة الحج ” بالشراكة والتعاون مع شركة إكرام الضيف بهدف تعزيز التعاون المشترك لتقديم وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم الحج .

وتناولت الورشة التحفيز الإبداعي في منظومة الحج من خلال عدة محاور تمثلت في مفهوم الإبداع والتحفيز، ونظرية ماسلو للتحفيز، وأهمية التفكير الإبداعي، ومعوقات الإبداع، وكل ما من شانه رفع المعارف والمهارات التي يستطيع من خلالها العاملين بتقديم أجود الخدمات لضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن إستراتيجية شركة الزمازمة لضمان أن تكون خدماتها على مستوى عالٍ من الجاهزية وتعزيز مهارات منسوبيها في مواقع الخدمات الميدانية المختلفة، لضمان تجربة حج ميسرة ومريحة لضيوف الرحمن.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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