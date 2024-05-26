ختام دوري كرة المناورة تحت 16 عامًا في الرياض

البلاد- الرياض
اختتمت فعاليات دوري كرة المناورة “دودج بول” تحت 16 عامًا، الذي أقيم بالرياض تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة المناورة.
وحقق فريق دودج هيروس المركز الأول والميداليات الذهبية، فيما حل فريق الشباب في المركز الثانية ليحصد الميدالية الفضية، بينما حصد فريق إيغليس الميدالية البرونزية والمركز الثالث.
وجاءت البطولة ضمن جهود الاتحاد السعودي لكرة المناورة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها ممارستها بين الفئات السنية المختلفة، حيث خطت اللعبة خطوات جادة في الفترة الأخيرة في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي في المملكة من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وما توليه وزارة الرياضة من اهتمام ومتابعة مستمرين.
يذكر أن هذه أول بطولة دوري تقام على مستوى أعمار تحت 16 عامًا، وهو ما يعكس الانتشار الذي حققته اللعبة في المملكة خلال الفترة الأخيرة، حيث جذبت مختلف الأعمار لممارستها، وهو ما يبشر بمستقبل كبير للعبة كرة المناورة “دودج بول” بالمملكة في السنوات القادمة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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