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“جامعة الحدود الشمالية” في خدمة الحجيج

صحيفة البلادaccess_time19 / ذو القعدة / 1445 هـ      26 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ عرعر

قدمت القافلة الصحية التابعة لجامعة الحدود الشمالية، خدماتها الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقية، عبر منفذ جديدة عرعر البري. ‏وتتضمن القافلة عيادتين للطب العام، وعيادة طب أسنان ومختبرًا ، وتقدم الخدمات والمشورة الصحية والرعاية الطبية الأولية والإسعاف للحجاج ويتم من خلالها إجراء الفحص الطبي للمراجعين، بوجود طبيب عام وطبيبة أسرة وطبيب أسنان واختصاصي مختبر، وخمسة ممرضين، كما تتوفر في القافلة الطبية مجموعة من الأجهزة الطبية كأجهزة قياس الضغط والسكر، وتقدم العلاجات اللازمة للحجاج من مسكنات ومضادات حيوية وكريمات للحروق والحساسية وأدوية للنزلات المعوية.

يُذكر أنَّ مرافق الخدمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال فترة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهاتُ المعنيةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ ونفذت الخططَ المُعَدّةَ لها بشكل دقيق.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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