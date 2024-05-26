تحمي من الأمراض المختلفة.. استشاري: لهذه الأسباب تكمن أهمية «تطعيمات الحج»

جدة ـ ياسر خليل

دعا الأستاذ المشارك بجامعة الباحة واستشاري مكافحة العدوى الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والمتوجهين لأداء فريضة الحج لعام ١٤٤٥ هـ ،بضرورة الحرص على أخذ التطعيمات المعممة من وزارة الصحة

قبل الوصول للمشاعر المقدسة، إذ إن ذلك يساعد -بإذن الله- على الحماية من الإصابة بالأمراض المعدية المختلفة و التي من الممكن أن تنتشر بسبب الزحام وكثرة الأنفاس والتي قد تعيق استكمال مناسك الحج، فالتطعيم يحمي من حوله من الحجاج والعاملين منه ويساعد على استكمال المناسك بطريقة آمنة، بمشيئة الله تعالى ، مبينًا أن موسم الحج يعتبر أحد أكبر التجمعات البشرية في العالم، حيث يجتمع ملايين المسلمين من شتى أنحاء المعمورة سنويا لأداء هذه الفريضة.

وقال لـ”البلاد” إن التطعيمات تعتبر طريقة بسيطة ومأمونة وفعالة لحماية أفراد المجتمعات من مختلف الأمراض قبل التعرض لها ، إذ يستخدم التطعيم وسائل الدفاع الطبيعية للجسم لبناء القدرة على مقاومة أمراض محددة، بجانب أنه يقوي الجهاز المناعي ، وتعطى غالبية اللقاحات عن طريق الحقن، في حين يعطى البعض الآخر منها عن طريق الفم أو برشها في الأنف.



وتابع : اللقاحات تحد من مخاطر الإصابة بالمرض من خلال ارتكازها على وسائل الدفاع الطبيعية للجسم لبناء القدرة على حمايته ، فعندما تتلقى اللقاح، تكون هناك استجابة من الجهاز المناعي، إذ إنه يتعرف على الجرثومة الغازية، سواء كانت فيروس أو بكتيريا ، وينتج الأجسام المضادة و التي هي عبارة عن بروتينات ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي لمكافحة المرض ، ويتذكر المرض وكيفية محاربته إذا تعرض الفرد – لا سمح الله – للجرثومة تلك في المستقبل، فسيكون بوسع الجهاز المناعي تدميرها بسرعة قبل أن يشعر الفرد بالاعتلال ، وبذلك، فإن اللقاح يعتبر وسيلة آمنة وذكية لتوليد استجابة مناعية في الجسم دون أن يسبب المرض.

وأكد د.حلواني أن الدراسات والأبحاث بييّت أن أخذ عدة تطعيمات في وقت واحد، ليس له تأثير سلبي ، وكل لقاح يعمل مفعوله داخل الجسم بشكل مختلف ويتعرف عليه الجهاز المناعي بشكل قوي.