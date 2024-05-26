الرياضة تايكوندو الشباب يتألق.. واكتمال عقد المتأهلين للسوبر

البلاد- الطائف

واصل فريق الشباب للتايكوندو سيطرته الكاملة على بطولات الموسم بمختلف درجاته وفئاته، بعد أن جاء في صدارة البطولتين اللتين اختتمتا أمس في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث جرت منافسات بطولة المملكة لأندية التايكوندو للشباب، والدرجة الأولى، التي شارك بها (513) لاعباً يمثلون (48) نادياً وتحت إدارة (40) حكماً. وانتزع الليوث كأس الدرجة الأولى وحل أبها ثانياً والاتحاد ثالثاً والهلال رابعاً، وفي درجة الشباب جاء الشباب أولاً والسلام ثانياً وأبها ثالثاً والحريق رابعاً. وبذلك يكتمل عقد المتأهلين رسمياً لنهائي كأس السوبر السعودي 2024 المقرر إقامته نهاية الأسبوع المقبل.