الوزير الفضلي يلتقي بالمواطنين والمستثمرين في مكة المكرمة

جدة – ياسر خليل

التقى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم، بعددٍ من المواطنين والمزارعين والمستثمرين، إلى جانب مديري قطاعات المنظومة في منطقة مكة المكرّمة؛ لمناقشة الاحتياجات المائية والزراعية، وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة، منوّهًا بالدعم الذي تقدّمه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، لمختلف قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

وشهد اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المستفيدين، واستمع معاليه إلى استفساراتهم ومرئياتهم حيالها، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات، وحرصها على تقديم خدماتٍ بجودة عالية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة في الارتقاء بالخدمات العامة لتحقيق متطلبات جودة الحياة، مثمّنًا مقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة، والمشروعات التي تشرف عليها في المنطقة.

وتضمن اللقاء الذي أقيم في مسرح مبنى المركز الوطني للأرصاد بجدة؛ مناقشة الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، واستفساراتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال فرع الوزارة بمحافظة جدة.

واستمع معاليه، إلى المعوقات التي قد تواجه الخدمات المقدّمة للمستفيدين، ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تهم المنطقة، ووجّه بمعالجتها، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة؛ وبذل الجهد للاهتمام بها؛ بما يدعم استراتيجيات المنظومة، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.