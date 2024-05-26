الفالح: 3 تريليونات دولار مستهدفات الاستثمار في السعودية

البلاد – الرياض

قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ، “إن النمو، الذي تعيشه دول الخليج العربية، يستند إلى رؤى مستقبلية نيّرةٍ، منها رؤية ” المملكة 2030″, التي تستهدف على سبيل المثال، جذب استثماراتٍ وتدفقاتٍ مالية تفوق 3 تريليونات دولار، في العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والواعدة، بحلول عام الرؤية؛ 2030 بإذن الله.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في أعمال المنتدى الأول للتعاون الصناعي والاستثماري الخليجي – الصيني ، الذي انعقد مؤخرا بمدينة شيامن في جمهورية الصين الشعبية. وأوضحت “واس” ، أن وزير الاستثمار استهل كلمة المملكة بتهنئة فخامة الرئيس الصيني؛ شي جين بنغ، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد الدورة الأولى لهذا المنتدى، والذي دعا له فخامة الرئيس الصيني، خلال القمة الخليجية الصينية، التي عُقدت، للمرة الأولى، في الرياض عام 2022م.

وأكد وزير الاستثمار أن الصين الشعبية تعد شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً لدول الخليج، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول الخليج العربية بلغ 2,2تريليون دولار، يُشكل 65 % من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط. وتأتي الصين في مقدمة دول العالم من حيث التبادل التجاري مع المملكة، إذ بلغ حجم التجارة بين المملكة والصين ما يقارب 362 مليار ريال في عام 2023م، كما تُعد شريكاً إستراتيجياً استثمارياً للمملكة، حيث شهد رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في المملكة نمواً بنسبة 5.1 % في العام 2022م على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 37.3 % مقارنةً بالعام 2018م.