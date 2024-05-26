الأمير حسام بن سعود يطلع على سير العمل في جائزة الباحة للإبداع والتميز

الباحة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة في مكتبه اليوم، معالي رئيس جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين وأمين جائزة الباحة للإبداع والتميز الأستاذ الدكتور منصور سعيد أبو راس.

واطلع سموه خلال اللقاء على سير الجائزة وفروعها والاستعدادات لإقامة الحفل الذي تحتضنه جامعة الباحة يوم الأربعاء القادم برعاية سمو أمير المنطقة .

واستعرض أمين جائزة الباحة للإبداع والتميز الأستاذ الدكتور منصور سعيد أبو راس فروع الجائزة في نسختها التاسعة التي تشمل فرع القرآن الكريم والسنة النبوية، وفرع الطالب المتميز، وفرع الأداء المؤسسي المتميز من القطاع الحكومي (مدني – عسكري) والقطاع الخاص الربحي وغير الربحي، وفرع المبادرات في تحقيق هوية المنطقة، وفرع الإبداع في مجال الشعر العربي، وفرع “أبناء المنطقة المتميزون” خارجها، وفرع تمكين المرأة، وفرع الإعلامي المتميز.