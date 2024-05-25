نادي جدة للصم يتوج بكأس ألعاب القوى و الرياض ثانياً ومركز مكة ثالثاً

الدمام-البلاد

حقق نادي جدة للصم المركز الأول في بطولة المملكة لألعاب القوى، التي نظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم على مضمار ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة الشرائع بمشاركة 9 أندية ومراكز من مراكز الصم في المملكة على مدى ثلاثة أيام واختتمت اليوم السبت.

وتسلم لاعبو نادي جدة للصم كأس المركز الأول من رئيس الاتحاد الدكتور سعيد القحطاني، الذي توج أصحاب المراكز الأولى في البطولة بحضور نائب مدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة الأستاذ سليمان الشريف ونائب مدير مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الأستاذ سلطان منير العبور والمدير التنفيذي للاتحاد الأستاذ عبد الله العيسى ورؤساء الأندية والمراكز.

وجاء نادي جدة في صدارة الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه 8 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وميدالية برونزية، فيما حل نادي الرياض للصم في المركز الثاني بعد أن حقق لاعبوه 9 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و5 ميداليات فضة وجاء مركز مكة المكرمة للصم ثالثا في الترتيب العام بعد أن حقق لاعبوه 4 ميداليات بواقع ذهبيتان وميدالية فضة ومثلها برونزية.

وفي ختام الحفل كرم رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني مدير ونائب مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة وتم تكريم نائب مدير مدينة الملك عبد العزيز الرياضية وتم تكريم رئيس ونائب مركز الصم بمكة المكرمة.