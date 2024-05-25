الرياضة موسوعة “غينيس” تكرم الهلال في ليلة التتويج بـ”روشن”

البلاد- جدة كرمت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمسية الجمعة، نادي الهلال لكسره رقما عالميا وتحقيقه 34 فوزاً متتالياً خلال موسم 2023/24. جاء هذا التكريم خلال حفل تتويج فريق الهلال بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024، الذي احتضنه ملعب المملكة أرينا. وانطلق حفل تتويج الهلال في ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في التاسعة من مساء الجمعة، وسط حضور جماهير الهلال. وكانت رابطة دوري روشن قد أعلنت، الأربعاء الماضي بالتنسيق مع إدارة الهلال، إقامة حفل لتتويج الفريق بلقب المسابقة، بعدما كان من المقرر تسلم كأس المسابقة الخميس عقب مواجهة الطائي.