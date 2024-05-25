الرياضة

مانشستر يونايتد يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب السيتي

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1445 هـ      25 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه مفاجأة كبيرة، وهزيمته لبطل إنجلترا مانشستر سيتي، في المباراة النهائية اليوم السبت.

انتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على استاد ويمبلي، في المباراة الختامية للموسم الكروي الإنجليزي.

  فاجأ “الشياطين الحمر” خصمهم بأداء قوي خلال المباراة، ولم يسمح بخلق أي فرص خطيرة لكتيبة بيب غوارديولا.

سجل لمانشستر يونايتد النجمين البالغين 19 عامًا فقط، الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، والإنجليزي كوبي ماينو.

ولكن في الدقائق الأخيرة، سجل مانشستر سيتي هدف تقليص الفارق عن طريق الجناح البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 87.

وداعية تن هاغ..

ووصل مانشستر يونايتد للقب رقم 13 في بطولة كأس الاتحاد، ويبتعد الآن عن أرسنال بفارق بطولة واحدة.

وانتشرت أنباء حول رحيل المدرب الهولندي إريك تن هاغ عن مان يونايتد بعد المباراة، لذلك حمل اللقاء أهمية كبيرة للمدرب الهولندي.

ويعتبر كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة الثانية التي يحققها تن هاغ مع مانشستر يونايتد، بعد بطولة كأس الدوري “كاراباو” في 2023.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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