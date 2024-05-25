مانشستر يونايتد يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب السيتي

البلاد- جدة
حقق مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تحقيقه مفاجأة كبيرة، وهزيمته لبطل إنجلترا مانشستر سيتي، في المباراة النهائية اليوم السبت.
انتصر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، على استاد ويمبلي، في المباراة الختامية للموسم الكروي الإنجليزي.
فاجأ “الشياطين الحمر” خصمهم بأداء قوي خلال المباراة، ولم يسمح بخلق أي فرص خطيرة لكتيبة بيب غوارديولا.
سجل لمانشستر يونايتد النجمين البالغين 19 عامًا فقط، الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، والإنجليزي كوبي ماينو.
ولكن في الدقائق الأخيرة، سجل مانشستر سيتي هدف تقليص الفارق عن طريق الجناح البلجيكي جيريمي دوكو في الدقيقة 87.
وداعية تن هاغ..
ووصل مانشستر يونايتد للقب رقم 13 في بطولة كأس الاتحاد، ويبتعد الآن عن أرسنال بفارق بطولة واحدة.
وانتشرت أنباء حول رحيل المدرب الهولندي إريك تن هاغ عن مان يونايتد بعد المباراة، لذلك حمل اللقاء أهمية كبيرة للمدرب الهولندي.
ويعتبر كأس الاتحاد الإنجليزي البطولة الثانية التي يحققها تن هاغ مع مانشستر يونايتد، بعد بطولة كأس الدوري “كاراباو” في 2023.
غارناتشو يستغل هفوة دفاعية فادحة ويفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد#يوم_النهائيات #كرة_القدم #كأس_الاتحاد_الإنجليزي
#FA_CUP pic.twitter.com/fEDOy89rjc
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2024
مانشستر يونايتد بأمجاد الماضي يتقدم بثنائية على حامل اللقب#يوم_النهائيات #كرة_القدم #كأس_الاتحاد_الإنجليزي
#FA_CUP pic.twitter.com/zGude0EsNZ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2024
دوكو يسجل هدف تقليص الفارق لمانشستر سيتي في شباك الشياطين الحمر
#يوم_النهائيات #كرة_القدم #كأس_الاتحاد_الإنجليزي #FA_CUP pic.twitter.com/8t3KnGjggb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2024