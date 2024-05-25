طريقة عمل حساء الدجاج بالكريمة

وصفة حساء كريمة الدجاج
المقادير اللازمة
نصف كوب زبدة غير مملحة
6 ملاعق كبيرة دقيق لجميع الأغراض
كوب مرق دجاج
كوب حليب أو نصف ونصف كوب كريمة
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل
نصف ملعقة صغيرة مسحوق بصل
نصف ملعقة صغيرة مسحوق ثوم
كوب دجاج مطبوخ ومقطع
طريقة العمل
تذوب الزبدة في قدر متوسطة الحجم على نار متوسطة
اخفقيها في الدقيق حتى يصنع عجينة
استمري في التقليب واتركيه يطهى لمدة دقيقة
اخفقيه مع مرقة الدجاج والحليب حتى يصبح المزيج ناعمًا
أضيفي الملح والفلفل ومسحوق البصل ومسحوق الثوم
يقلب حتى يتجانس
يغلى المزيج على نار خفيفة ويطهى حتى يتماسك لمدة 2-4 دقائق
قلبي الدجاج معهم
ارفعي القدر عن النار
يقدم ساخن او دافئ