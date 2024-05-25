الرياضة

“راندي أورتن وناي جاكسون يتألقان في نزالات نصف نهائي “كنج اند كوين اوف ذا رنق “ في جدة

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1445 هـ      25 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – خالد بن مرضاح
شهدت نزالات «WWE» التي أقيمت أمس الجمعة ضمن عرض “سماك داون” في جدة سوبر دوم، فوز النجم راندي اورتن على تاما تونغا ضمن نصف نهائي بطولة “كنج اند كوين اوف ذا رنق”.

كما تغلبت النجمة ناي جاكسون على بيانكا بلير، ضمن نزالات نصف النهائي لفئة السيدات بطولة “كنج اند كوين اوف ذا رنق”، وسط حضور كبير من الزوار الذين تواجدوا مبكراً لمشاهدة مواجهات «WWE».

وستشهد جدة سوبر دوم اليوم السبت نهائي “ملك وملكة الحلبة”، بين النجمين راندي اورتن وجونتر ضمن فئة الرجال، و سيجمع نهائي البطولة النجمتين ناي جاكسون و فالكري ، ضمن فئة السيدات.

يُذكر أن اليوم السبت سيشهد تتويج ملكة الحلبة لأول مرة منذُ أن أقيمت منافسات “كراون جول” عام 2015. وتعد عروض المصارعة التي ينتظرها الجمهور في جدة، هي إحدى الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن فعاليات “تقويم جدة”.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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