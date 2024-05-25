بيان زهران تحصل على جائزة دولية مرموقة

جدة – البلاد

حصلت المحامية السعودية الشهيرة الأستاذة بيان محمود زهران – على جائزة ” اترك وراءك بصمة ” خلال قمة النساء القياديات بالشرق الأوسط والذي أعلن عن الفائزين بها لعام 2024 بالعاصمة الرياض.

وقدمت الفائزة الشكر للقائمين على الجائزة ولجنة التحكيم على تقدير مجهودات النساء حول العالم وعدم نسيان إنجازاتهم في كافة المجالات – كما قدمت بيان الشكر والتقدير والعرفان لوالدها بكلمات قلبية خالصة : شكرا لوالدي حفظه الله الذي حضر معي وكان ومازال سندا وداعم لي – وقدمت الشكر لوالدتها حيث قالت : شكرا لوالدتي حفظها الله التي تجبر قلبي وروحي بابتسامتها ودعواتها ، وكذلك أولادها : أشكر أبنائي رعاهم الله الذين يتفهمون دائما طبيعة مهنتي

وأضافت : شكرا من القلب لكل روح تبادلني الصدق والدعاء وطيب المشاعر – والبلاد بهذه المناسبة تتقدم بخالص التهاني للأستاذة بيان زهران مع تمنياتنا لها بدوام التوفيق ومزيد من النجاحات … الجدير بالذكر أن الأستاذة بيان زهران هي أول محامية سعودية تحصل على تصريح بمزاولة مهنة المحاماة بالمملكة العربية السعودية