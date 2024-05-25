الرياضة

العين الإماراتي يتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

صحيفة البلادaccess_time18 / ذو القعدة / 1445 هـ      25 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

توج فريق العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على يوكوهاما إف مارينوس الياباني اليوم السبت.

وعاد العين إلى عرش دوري أبطال آسيا بعد غياب 21 عاما، بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس 5-1 خلال المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد معقل الزعيم، في إياب الدور النهائي، ليعوض خسارته ذهابا 1-2 في اليابان.

وكان العين حقق لقبه الأول في دوري أبطال آسيا في نسخة 2003 التي كانت الأولى بالنظام الحالي للبطولة، بعد الفوز في النهائي على بوريس تيرو التايلاندي 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأبى العين أن تقام النسخة الأخيرة للبطولة بهذا النظام دون أن يحقق لقبا آخر، ليصبح بذلك زعيم البطولة بذلك النظام في نسختيه الأولى والأخيرة.

 

وكان الاتحاد الآسيوي قرر تغيير نظام مسابقاته من الموسم المقبل، بحيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بجانب دوري أبطال آسيا 2 بجانب كأس التحدي لتحل محل كأس الاتحاد الآسيوي.

يدين العين بفوزه على يوكوهاما مارينوس في المقام الأول لنجمه المغربي سفيان رحيمي، الذي تكفل بتسجيل الهدفين الأول والثالث، وتسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني.

وضرب رحيمي شباك الفريق الياباني بهدف أول في الدقيقة الثامنة بتسديدة قوية بعد تمريرة ماكرة من يحيى نادر.

وتسبب النجم المغربي في ركلة الجزاء التي سجل منها كاكو الهدف الثاني في الدقيقة 33، بعدما ورط مدافع الفريق الياباني وجعله يضطر لعرقلته، بعدما تمكن بسرعته من الوصول للكرة وخطفها.

بينما جاء الهدف الثالث من مهارة كبيرة لرحيمي في المراوغة والتسديد من زاوية ضيقة، في الدقيقة 67، ليحسم اللقب لصالح العين إكلينيكا.

وأضاف التوغولي لابا كودجو الهدفين الرابع والخامس في الوقت بدل الضائع، ليعزز من الفوز الكبير للعين بطل دوري أبطال آسيا الجديد.

ومنح العين بذلك الفرق العربية عاشر لقب لها في دوري أبطال آسيا، بعد فوز الهلال السعودي بـ4 ألقاب، ومواطنه الاتحاد بلقبين، ومثلهما للسد القطري، بجانب ثنائية الزعيم الإماراتي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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