العين الإماراتي يتوج بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

البلاد- جدة
توج فريق العين الإماراتي بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على يوكوهاما إف مارينوس الياباني اليوم السبت.
وعاد العين إلى عرش دوري أبطال آسيا بعد غياب 21 عاما، بعد فوزه على يوكوهاما مارينوس 5-1 خلال المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد معقل الزعيم، في إياب الدور النهائي، ليعوض خسارته ذهابا 1-2 في اليابان.
وكان العين حقق لقبه الأول في دوري أبطال آسيا في نسخة 2003 التي كانت الأولى بالنظام الحالي للبطولة، بعد الفوز في النهائي على بوريس تيرو التايلاندي 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وأبى العين أن تقام النسخة الأخيرة للبطولة بهذا النظام دون أن يحقق لقبا آخر، ليصبح بذلك زعيم البطولة بذلك النظام في نسختيه الأولى والأخيرة.