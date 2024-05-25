الأهلي المصري بطلًا لدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ 12

محمود العوضي- جدة
حصد فريق الأهلي المصري لقب دوري أبطال إفريقيا 2024 للمرة الثانية عشرة، بعد الفوز بهدف دون رد على فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري الأبطال، الذي احتضن ملعب القاهرة الدولي أمام 80 ألف متفرج. وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بالتعادل السلبي.
جاءت البداية سريعة من الأهلي بضغط مكثف من الدقيقة الأولى حتى نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق النيران الصديقة في الدقيقة 4، ليشعل أجواء اللقاء بشكل كبير، وسط تراجع هجومي كبير من فريق الترجي التونسي .
هدد الأهلي مرمى الترجي في أكثر من كرة خطيرة في الشوط الأول ولكن غابت اللمسة الأخيرة في كل المحاولات .
تغيرت بداية الأهلي في شوط المباراة الثاني من حيث التهديد الهجومي، وترك الاستحواذ لفريق الترجي التونسي الذي ضغط بقوة لإدارك هدف التعادل.
وكاد محمد مجدي أفشة أن يضيف الهدف الثاني للأهلي ويقتل المباراة بشكل كبير من ركلة ثابتة؛ إلا أن العارضة تصدت لكرته الخطيرة .
مرت دقائق الشوط الثاني من المباراة دون تغيير على مستوى النتيجة، ليعلن حكم المباراة صافرة النهاية التي كتبت النجمة الـ 12 للمارد الأحمر.
⚽️🔥 رامي ربيعة يفتتح التسجيل مبكراً للأهلي المصري #دوري_أبطال_إفريقيا | #الأهلي_الترجي #TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/eo7DpGy5Ay
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2024
🏆🥇 مراسم تتويج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا#دوري_أبطال_إفريقيا | #الأهلي_الترجي#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/Ul2yXzRonX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 25, 2024