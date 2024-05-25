اختتام الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا 2024 للأوتوكروس AutoCross في جدة

الدمام-البلاد

اختتمت الجولة الأولى لبطولة الأوتوكروس AutoCross لبطولة السعودية تويوتا 2024 بمواقف حلبة كورنيش جدة ، وذلك بعد اجتماع السائقين والإعلان رسميًا عن إضافة فئات جديدة، بعد تصنيف العدد الكبير من المشاركين والذي وصل إلى أكثر من 90 مشارك أكملوا اشتراكهم الرسمي يوم الخميس .

حيث تم تقسيم الفئات إلى G1، G1+، G2، G3، G4، G4+، G5، G5+، مما أضاف تنوعاً كبيراً في المنافسة، ومكّن السائقون من مختلف المستويات والخبرات من المشاركة في الفئة التي تناسبهم ، تحت اشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وقد أعرب العديد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في هذه البطولة، وأشادوا بالتنظيم المميز والتجهيزات العالية التي وفرها الاتحاد. وقد شهدت المنافسات تحديات كبيرة وأداءً مميزاً من السائقين، حيث استطاع البعض تحقيق أزمنة قياسية في مسارات السباق المختلفة.

حيث حقق الصدارة في الفئات :

فئة G1 :

١- ماجد المزيني

٢-صهيب الساعدي

٣- مي الشميمري

فئة G1+ :

١- حمزة باخشب

٢- ريم العبود

٣- عبدالعزيز الفضيلي

فئة G2 :

١- عبدالله قباني

٢- عبدالعزيز ال سعود

٣- مشاري الحربي

فئة G3 :

١- محمد الشريان

٢- المهند الشريف

٣- محمد رجب

فئة G4 :

١- فارس المطيري

٢- مصطفى البرجاوي

٣- حاتم الحازمي

فئة G4+ :

١- محمود عابد

٢- رافع سليم

٣- زياد عبدالرحمن

فئة G5 :

١- ماجد نور

٢- سلطان حمدي

٣- علي الخضير

فئة G5+ :

١- ربيع الاعور

٢- سلطان كايلو

٣- ريان قشقري

فئة G6 :

١- يزيد الصهيل

٢- فيصل قباني

٣- راكان الصهيل

فئة G7 :

١- مصطفى العطاري

٢- احمد بن خنين

٣- فادي حمادة