الرياضة مانشيني يعلن قائمة الأخضر لمباراتي باكستان والأردن

البلاد- جدة

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في ختام الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب باكستان في السادس من شهر يونيو القادم على استاد جناح بالعاصمة إسلام آباد، فيما سيستضيف الأخضر نظيره منتخب الأردن في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض. وضمت قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني ( 31 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي. ‏‎ وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة “الرياض”، بدءًا من يوم الخميس المقبل، باستثناء لاعبي فريقي النصر والهلال الذين سيلتحقون بالمعسكر يوم الأحد 2 يونيو، بعد منحهم يوم السبت إجازة في أعقاب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. ‏‎الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان. ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد 10 نقاط.