رسميًا .. المملكة تستضيف بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2025

الرياض – هاني البشر

اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا تحت 17عاما نسخة 2025. جاء ذلك في اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد اليوم بمدينة العين الإماراتية برئاسة الكوري شين مان غيل، وذلك على هامش إقامة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر غداً السبت في مدينة العين.

وبعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتنظيم كأس العالم للناشئين والناشئات تحت 17 عاماً سنوياً بدلاً من كل سنتين، فقد وافقت اللجنة أيضاً على اعتماد تغييرات لكأس آسيا تحت 17 عاماً. وفي ضوء توسيع كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً لتضم 48 فريقاً، حيث تم تخصيص ثمانية مقاعد للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى جانب منتخب قطر المضيف في النسخ من عام 2025 لغاية 2029، وافقت اللجنة على قرار تنظيم التصفيات والنهائيات في كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً بشكل سنوي.