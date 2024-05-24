الرياضة المنتخب السنغالي يستدعي رباعي دوري روشن

البلاد- جدة استدعى المنتخب السنغالي بقيادة مدربه إليو سيسيه 4 لاعبين محترفين في دوري روشن لمعسكر “أسود التيرانجا” المقبل. ويعسكر المنتخب السنغالي استعدادًا لمواجهتَي الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وقرر إليو سيسيه استدعاء رباعي روشن” ساديو ماني جناح النصر، وكاليدو كوليبالي مدافع الهلال، وإدوارد ميندي حارس الأهلي، وحبيب ديالو مهاجم الشباب”.