الكشف عن موعد انطلاق كأس الخليج للأندية

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الخليج العربي لكرة القدم أمس الخميس اجتماعه في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث ناقش العديد من الموضوعات وأعمال اللجان المختلفة المدرجة على جدول الأعمال.
ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم ، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ، والسيد جاسم الرميحي الأمين العام.
في البداية تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتضمن الاجتماع الاطلاع على تقرير اللجنة التفقدية التي زارت الكويت مطلع الشهر الحالي.
وتم خلال الاجتماع التصديق على استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج المقبلة في نسختها السادسة والعشرين (خليجي 26) المقررة خلال الفترة بين 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، كإجراء روتيني وفقاً للائحة الاتحاد.
فيما كانت أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها ايضا اقامة بطولة الاندية الخليجية، وتضمينها ضمن رزنامة الاتحاد خلال الفترة من 24 سبتمبر، حتى 25 أبريل من العام المقبل 2025. حيث من المقرر أن تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.
كما أنه تم إقرار إقامة بطولة المنتخبات الوطنية تحت 23 عامًا، التي من المقرر ان تستضيفها الكويت خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.
بالإضافة إلى ذلك ناقش المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جملة المقترحات التي رفعتها لجنة المسابقات بالاتحاد، التي سترسم رزنامة الأحداث بالنسبة لاتحاد كأس الخليج العربي في الفترة المقبلة، من بين هذه المقترحات إقامة بطولة المنتخبات لكرة الصالات بالاضافة إلى إقامة بطولة المنتخبات النسائية و بطولات خاصه بالفئات السنية.
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