الرياضة القرشي يحقَّق ذهبية ” كوبي 2024 ” في ألعاب القوى البارالمبية

البلاد- جدة حقَّق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية ”كوبي 2024” التي تستضيفها مدينة كوبي اليابانية حتى الـ 27 من مايو الجاري والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024″، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 145 دولة من مختلف دول العالم . وأحرز القرشي الميدالية الذهبية في سباق 100 م كراسي متحركة تصنيف T53، بزمن 14:86 ثانية، يليه البرازيلي فرنانديز داسيليفا صاحب الميدالية الفضية بزمن 15:05 ثانية، والتونسي محمد نضال الخليفي حصل على البرونزية بزمن 15:23 ثانية . يذكر أن البطل البارالمبي القرشي تأهل لدورة الألعاب البارالمبية الصيفية (باريس2024)، بعد تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية، التي استضافتهما العاصمة الفرنسية باريس العام الماضي.