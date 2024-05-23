ينظمها مجلس المحتوى الرقمي.. انطلاق فعالية لتطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية

البلاد ــ الرياض

ينظم مجلس المحتوى الرقمي الأسبوع المقبل خلال الفترة 28 – 31 مايو 2024، فعالية في مركز الملك عبدالعزيز المالي للمؤتمرات، بمشاركة عدد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وحضور عدد من الخبراء وصناع القطاع الإعلاني.

وتهدف الفعالية إلى تطوير وتنمية قطاع الإعلانات الرقمية، وتمكين المبدعين وصناع المحتوى، وتشكيل عصر جديد لمحتوى رقمي يمثل المملكة، لتتكامل مع مسارات برنامج المحتوى الرقمي المختصة في الألعاب والفيديو والصوتيات، التي تأتي ضمن خطط المملكة لتسريع وتيرة نشاطات منظومتها الرقمية الشاملة، وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ريادتها إقليميًا.

وسيشارك في الفعالية أبرز خبراء القطاع، حيث سيقدمون كلمات ملهمة خلال جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المميزة، والفرص الواعدة المختلفة المقدمة في السوق السعودي للإعلانات الرقمية، وأيضًا تحفيز المبتكرين في هذا القطاع من خلال تقديم التوجيه والمساعدة لتنمية مهاراتهم واستكشاف التطورات القائمة والمستقبلية في قطاع الإعلانات الرقمي وأحدث التقنيات المستخدمة بها.

ويهدف الحدث العالمي الذي يجمع محترفي التسويق والإعلان والتقنية من حول العالم منذ عام 2004، إلى تقديم مساحة تواصل تجمع ما بين الخبراء والمهتمين في عالم التسويق والإعلان، وذلك لاستكشاف وسائل التقنية المستخدمة في الإعلانات الرقمية وتلبية احتياجات صنّاعها.

وتقدم الفعالية أنشطة رئيسية للحضور من خلال زيارة مناطق مختلفة وهي: منطقة التواصل، ومساحة الإعلانات، وحلقات الحوار، وحلبة الإبداع، ومنطقة التطوير والمحور.

وتتيح الفعالية لجميع المبدعين والمهتمين في عالم الدعاية والإعلان الانضمام لحضور الفعالية عبر التسجيل على الرابط التالي: events.ignite.gov.sa، حيث سيقتصر الحضور في يومي 28 – 29 مايو على قطاع الأعمال، فيما تتاح الفرصة حضور جميع الأفراد في يومي 30 – 31 مايو.