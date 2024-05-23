“مسك” تستعرض إستراتيجيتها المُحدّثة في لقاء مفتوح مع الإعلاميين

الرياض : البلاد

نظمت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، لقاء “طاولة مستديرة” مع عددٍ من الإعلاميين، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، وذلك في مقر المؤسسة في “عود سكوير” بحي السفارات بالرياض.

واطلع الحضور في مستهل اللقاء، على مادة مرئية استعرضت خلالها “مسك” إستراتيجيتها المُحدّثة للمنظومة، وإستراتيجية التواصل المؤسسي، لتسلط الضوء على أبرز الأهداف والبرامج والمبادرات التي تعمل “مسك” على تعظيم أثرها محلياً وعالمياً.

وتبادل الإعلامييون خلال اللقاء مع مسؤولي “مسك”، الناقشات حول أبرز ما تضمنته الإستراتيجية، وجهودها في تقديم برامج أسهمت في توفير بنية تحتية لجيلٍ ناشئ وواعد وطموح، وتطلعاتها المستقبلية لمواكبة ما تتطلبه المرحلة من كفاءات وقيادات في مختلف المجالات.