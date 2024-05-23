المحليات

“مسك” تستعرض إستراتيجيتها المُحدّثة في لقاء مفتوح مع الإعلاميين

صحيفة البلادaccess_time16 / ذو القعدة / 1445 هـ      23 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 نظمت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، لقاء “طاولة مستديرة” مع عددٍ من الإعلاميين، بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر، وذلك في مقر المؤسسة في “عود سكوير” بحي السفارات بالرياض.

 واطلع الحضور في مستهل اللقاء، على مادة مرئية استعرضت خلالها “مسك” إستراتيجيتها المُحدّثة للمنظومة، وإستراتيجية التواصل المؤسسي، لتسلط الضوء على أبرز الأهداف والبرامج والمبادرات التي تعمل “مسك” على تعظيم أثرها محلياً وعالمياً.

 وتبادل الإعلامييون خلال اللقاء مع مسؤولي “مسك”، الناقشات حول أبرز ما تضمنته الإستراتيجية، وجهودها في تقديم برامج أسهمت في توفير بنية تحتية لجيلٍ ناشئ وواعد وطموح، وتطلعاتها المستقبلية لمواكبة ما تتطلبه المرحلة من كفاءات وقيادات في مختلف المجالات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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