قمة «إيكاو» في الرياض.. وتقدير دولي للمملكة.. 75 مليار ريال صفقات «مستقبل الطيران»

البلاد – الرياض

بأرقام غير مسبوقة فاقت التوقعات ، شهد اليوم الثاني من مؤتمر مستقبل الطيران 2024،الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- توقيع 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية تزيد عن 75 مليار ريال.

تشمل الاتفاقيات والصفقات مختلف قطاعات الطيران المدني، منها: خدمات الطيران، وأوامر شراء طائرات، والشحن والخدمات اللوجستية، والتنقل الجوي المتقدم، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والصيانة والإصلاح والتجديد.

من جهة ثانية ، وبالتزامن مع فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م، انطلقت في الرياض ، القمة العالمية لمنظمة الطيران المدني العالمية “إيكاو” للتسهيلات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو، وبمشاركة 500 من خبراء ومختصين في مجال الطيران.

وتتناول القمة مختلف مجالات التعاون مع الدول الأعضاء ومجتمع الطيران وتسليط الضوء على أهمية التسهيلات في مجال النقل الجوي وتمكين السفر الجوي، والتركيز على كيفية تعزيز تجربة المسافرين ، وذلك على ضوء التطورات التكنولوجية السريعة.

وقال رئيس الهيئة إن هذا الاختيار يعكس المكانة الرائدة للمملكة في صناعة النقل الجوي ويعترف بمساهماتها المتميزة في مجتمع الطيران المدني الدولي ، مشيرا إلى أن القمة فرصة لمشاركة تجربة هيئة الطيران المدني في المملكة في تحسين تجربة المسافرين بمطاراتها، حيث كثفت جهودها لتطوير بنيتها التحتية للطيران من خلال زيادة الاستثمارات وتنفيذ المشاريع لتعزيز المنشآت الجوية، وهو ما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في إطار رؤية السعودية 2030.

من جانبه قدّم رئيس مجلس الطيران المدني الدولي “إيكاو”، خالص الشكر للمملكة على استضافة مؤتمر مستقبل الطيران، وقمة التسهيلات العالمية للمنظمة، وقال إن لهذه الاستضافة أكبر الأثر في نجاح الجهود الدولية لتحسين وتمكين آليات الطيران ، وتكريس الأسس التي تضمن التعاون البناء لبلوغ أهداف تطوير الطيران في العالم.