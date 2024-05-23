توريد 300 طن زمزم يومياً للمسجد النبوي

البلاد ــ المدينة المنورة

تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على توريد 300 طن من ماء زمزم يومياً عبر الصهاريج مخصصة تصل من مكة المكرمة إلى محطة التخزين بالمسجد النبوي مباشرة، بما يعادل 9000 طن شهرياً، لتأمين الكميات الكافية من المياه المباركة لسقيا الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي.

كما تقوم إدارة المختبر بالهيئة، على التحقّق من جودة وسلامة الكميات الواردة من مياه زمزم من خلال برنامج يومي يتضمن أخذ أكثر من 80 عينة يوميًا من جميع مصادر ماء زمزم داخل المسجد النبوي والساحات المحيطة به، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات في مجال فحص وتحليل المياه، بهدف تحقيق أعلى درجات الجودة والسلامة، وتقديم ماء زمزم والمياه النقية الصالحة للشرب للمصلين والزوار بالمسجد النبوي.