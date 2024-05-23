تسهيلات تمويلية لرواد الأعمال

البلاد – الرياض

أبرمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية للانضمام لمنتج رواد الأعمال التمويلي لدى البنك؛ وذلك بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم جميع الحلول والتسهيلات التمويلية لنمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.

جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع التمويل؛ بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، ونائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير سليمان بن عبدالرحمن الطريّف، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في بنك التنمية الاجتماعية محمد العريني.

وتضمنت الاتفاقية دعم رواد الأعمال وتمكينهم من خلال تقديم برامج وحلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي من شأنها تعزيز مشاريعهم الريادية ونموها، حيث ستعمل “منشآت” على تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية، وتمكين رواد الأعمال المستفيدين من “منتج رواد الأعمال” لدى البنك، وذلك من خلال مراكز الدعم في كل من مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر.

وتتضمن فعاليات أسبوع التمويل إقامة العديد من البرامج التوعوية والتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب.