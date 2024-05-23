الأولى براعم الأهلي يتوجون ببطولة المملكة للكرة الطائرة

البلاد- جدة

توج عضوا الاتحاد السعودي للكرة الطائرة ابراهيم البراهيم وعبدالمحسن ال عبيد فريق الاهلي ببطولة كاس المملكة للبراعم والميداليات الذهبية بعد فوزه على اليرموك بشوطين دون مقابل الذي حل ثانياً وحصل على الميداليات الفضية. وجاء هجر بالمركز الثالث والميداليات البرونزية، وشهدت البطولة التي شارك فيها 12 فريقاً تنافساً كبيراً بين الفرق وتميزت بوجود عناصر تمتلك قامات طويلة تتراوح اطوالها مابين 180 و194 سم.

واعرب نائب رئيس اللجنة الفنية والمسابقات حسين سليسي عن سعادته بنجاح مشروع البراعم الذي حقق الاهداف التي رسمها اتحاد اللعبة حيث شاهدنا لاعبين اعمارهم لاتتعدى 14 سنة يمتلكون قامات طويلة مابين 180 حتى 194 سم.

وقال: نشكر جميع الاندية على وقوفها وتعاونها غير المستغرب في تجاوبها مع مشروع الاطوال الذي سعى له الاتحاد الحالي بدعم وحرص رئيس الاتحاد الدكتور خالد الزغيبي ونائبه رئيس اللجنة الفنية والمسابقات سعد الرويس وبقية الاعضاء.

ولاشك ان هذا المشروع سيكون له شأن كبير لمستقبل اللعبة خاصة وان هذه البطولة اظهرت لنا عدة اسماء ستكون داعمة للمنتخبات متى ما حافظ اللاعب على انضباطه وتمارينه ومتى ما وجد اللاعب صاحب الطول مدرب يطور ويصقل امكانياته سيكون لدينا منتخب يتربع على عرش البطولات.