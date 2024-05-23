افتتح معرض «سعودي فود شو».. الخريف: 88 مليار ريال استثمارات الصناعات الغذائية

البلاد – الرياض

أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية ، انطلاقًا من عدة إستراتيجيات تنسجم مع الرؤية السعودية 2030، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وإستراتيجية التوطين، والصادرات.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض “سعودي فود شو” بمدينة الرياض، بشراكة إستراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، وشركة” كون العالمية” – مضيفا بأن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة ، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.، مشيرا إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100 % في منتجات الألبان، و52 % من الأسماك، و68 % من الدواجن.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، وأكثر من 3 مليارات قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه, مؤكدًا أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.