أتالانتا بطلًا للدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن

حصد أتالانتا الإيطالي كأس الدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024) بتغلبه في النهائي على باير ليفركوزن الألماني 3-0 سهرة الأربعاء.



وأدخل نادي مدينة بيرغامو أول كأس قاري عبر كل تاريخه إلى خزائنه، كما أوقف سلسلة باير ليفركوزن وألحق به أول هزيمة بعد 47 مباراة دون خسارة.



أقيمت المباراة في ملعب (أفيفا ستاديوم) بمدينة دبلن عاصمة جمهورية أيرلندا أمام حضور جماهيري كبير، وبصافرة الروماني ستيفان كوفاتش.



سجّل أهداف المباراة النجم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان في الدقائق 12 و26 و76، ليصبح أول لاعب يحرز هاتريك في نهائي البطولة عبر التاريخ.