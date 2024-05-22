وصول الفوج الأول من حجاج دولة الهند الى مكة المكرمة

مكة المكرمة : البلاد

استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) ممثلة في ذراعها / شركة رحلات ومنافع الفوج الأول من حجاج دولة الهند إلى مكة المكرمة كأول الواصلين من حجاج الهند لموسم حج هذا العام وبلغ عدد الفوج الأول قرابة ٢٥٠٠ حاج ، وزعوا على ثلاثة مراكز رقم ٢٧٥ -٢٧٦ -٢٧٧ ، .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة رحلات ومنافع حجاج دولة الهند أحمد تمار أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيدها الله – في العناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وعبر حجاج دولة الهند عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معربين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تجسد مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار المعمورة لأداء مناسك الحج.