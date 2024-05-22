لجنة شورية تناقش حقوق المستهلك

البلاد – الرياض

عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة حنان بنت عبدالله السماري، مع وفد من جمعية حماية المستهلك برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله بن علي النعيم، ، وعدد من المسؤولين في الجمعية، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مع مسؤولي الجمعية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات شملت الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تؤثر على حماية حقوق المستهلك في الجانب التشريعي.

واستعرض الاجتماع تطوير الأعمال والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وآلية الشراكة بين الجمعية والجهات ذات العلاقة بالمستهلك.