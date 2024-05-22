الإقتصاد

لجنة شورية تناقش حقوق المستهلك

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1445 هـ      22 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة حنان بنت عبدالله السماري، مع وفد من جمعية حماية المستهلك برئاسة رئيس المجلس التنفيذي للجمعية المهندس عبدالله بن علي النعيم، ، وعدد من المسؤولين في الجمعية، وذلك بمقر المجلس في الرياض.

وناقش أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مع مسؤولي الجمعية خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات شملت الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحماية المستهلك، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تؤثر على حماية حقوق المستهلك في الجانب التشريعي.

واستعرض الاجتماع تطوير الأعمال والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وآلية الشراكة بين الجمعية والجهات ذات العلاقة بالمستهلك.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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