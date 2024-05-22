فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج

البلاد ــ المدينة المنورة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أمس فرضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ضمن استعداداتها للمشاركة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ ، وذلك لضمان جاهزية فرقها الإسعافية الأرضية والجوية واستعدادها للتعامل مع أي طارئ قد يقع أثناء رحلة الحجاج وأداء مناسكهم لا قدر الله.

وتمثلت الفرضية التي تم تنفيذها بطريق الهجرة ، في حادث لحافلة نقل ركاب ، نتج عنه إصابة 10 أشخاص و6 حالات بسيطة، وحالتين متوسطتين، وحالتين خطيرتين تم نقلهما عن طريق الإسعاف الجوي.

وتهدف هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال مثل هذه الفرضيات، إلى تجنب المخاطر التي قد تعترض سلامة الحجاج والممتلكات العامة والخاصة، والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وإعادة الأوضاع ورفع درجة التنسيق والجهود مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أداء الحجاج للمناسك في سلامة وأمان.