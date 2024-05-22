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فرضية في طريق الهجرة استعداداً لموسم الحج

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1445 هـ      22 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ المدينة المنورة

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أمس فرضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ضمن استعداداتها للمشاركة في موسم الحج لهذا العام 1445هـ ، وذلك لضمان جاهزية فرقها الإسعافية الأرضية والجوية واستعدادها للتعامل مع أي طارئ قد يقع أثناء رحلة الحجاج وأداء مناسكهم لا قدر الله.

وتمثلت الفرضية التي تم تنفيذها بطريق الهجرة ، في حادث لحافلة نقل ركاب ، نتج عنه إصابة 10 أشخاص و6 حالات بسيطة، وحالتين متوسطتين، وحالتين خطيرتين تم نقلهما عن طريق الإسعاف الجوي.

وتهدف هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال مثل هذه الفرضيات، إلى تجنب المخاطر التي قد تعترض سلامة الحجاج والممتلكات العامة والخاصة، والوقوف على مدى جاهزية الإمكانات البشرية والآلية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث، وإعادة الأوضاع ورفع درجة التنسيق والجهود مع الجهات ذات العلاقة، لضمان أداء الحجاج للمناسك في سلامة وأمان.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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