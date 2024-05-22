المرأه صحة و عافية

طريقة عمل عصير الشمر الحار بالبرتقال

نيفين عباسaccess_time15 / ذو القعدة / 1445 هـ      22 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الشمر يساعد في التخفيف من انتفاخ البطن وتحفيز التبول وعلاج ارتفاع ضغط الدم وتحسين البصر كما يسهم في تنظيم الشهية وتحفيز إنتاج الحليب عند الأمهات

المقادير اللازمة

430 جرام شمر
370 جرام برتقال مقشر
35 جرام ليمون مع قشره
1 رشة من الفلفل الحار

طريقة العمل

نغسل الشمر والليمون جيداً
قشري البرتقال
قطعي جميع المكونات لتناسب العصارة الخاصة بك او الخلاط
أضيفي جميع المكونات باستثناء الفلفل الحار واحدة تلو الأخرى للعصارة او في الخلا وافرميه
حتي يصبح عصير الشمر جاهزًا .
اسكبي العصير في زجاجة
أضيفي رشة من الفلفل الحار ورجيها جيدًا
يقدم بارد مع الثلج

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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