طريقة عمل عصير الشمر الحار بالبرتقال

الشمر يساعد في التخفيف من انتفاخ البطن وتحفيز التبول وعلاج ارتفاع ضغط الدم وتحسين البصر كما يسهم في تنظيم الشهية وتحفيز إنتاج الحليب عند الأمهات

المقادير اللازمة

430 جرام شمر

370 جرام برتقال مقشر

35 جرام ليمون مع قشره

1 رشة من الفلفل الحار

طريقة العمل

نغسل الشمر والليمون جيداً

قشري البرتقال

قطعي جميع المكونات لتناسب العصارة الخاصة بك او الخلاط

أضيفي جميع المكونات باستثناء الفلفل الحار واحدة تلو الأخرى للعصارة او في الخلا وافرميه

حتي يصبح عصير الشمر جاهزًا .

اسكبي العصير في زجاجة

أضيفي رشة من الفلفل الحار ورجيها جيدًا

يقدم بارد مع الثلج