تنفيذ تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ

جدة : البلاد

نفذت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ” اليوم، الهادف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني، بمشاركة أكثر من 200 جهة وطنية يمثلها أكثر من 600 مسؤول ومختص بمجال الأمن السيبراني.

وأوضحت الهيئة أن التمرين يأتي ضمن مسارات برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية؛ بدءاً من الاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة، كما اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات، للإسهام في تعزيز استمرارية الأعمال لدى الجهات الوطنية وتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.

وبيّنت أن تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ سينفذ على مدى يومين خلال الفترة من 22 إلى 23 مايو 2024م في محافظة جدة، ويأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين مختصي الأمن السيبراني بالجهات الوطنية من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية يتم تحديثها باستمرار وتنفيذها عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محلياً بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.