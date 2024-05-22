البلاد – الرياض

وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” والشركة الوطنية للإسكان مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير مناطق صناعية ولوجستية؛ تُسهم في ربط سلاسل إمداد مواد البناء وتأمين منتجات البناء والتشييد للمشاريع الإسكانية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتسهم المناطق الصناعية واللوجستية المستهدف تطويرها في توفير الدعم اللازم للمشاريع السكنية وخلق فرص وظيفية داخل القطاع، كما تلقي مذكرة التفاهم بظلالها على توطين صناعة مواد البناء ونقل الخبرة للشباب السعودي وإكسابهم المهارات.

وتعمل مذكرة التفاهم على رفع المستوى التنسيقي لتبادل الخبرات والتعاون في مجال توطين الصناعات المتعلقة بقطاع الإسكان بما يشمل التعاون لإقامة مناطق مخصصة لقطاع الإسكان ومبانٍ جاهزة وخدمات لوجستية متخصصة تعزز فرص جذب الصناعات النوعية واللوجستية وتُلبي الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.