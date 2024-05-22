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اطلاق برامج دعوية لخدمة ضيوف الرحمن

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1445 هـ      22 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة المبادرات الدعوية لموسم حج 1445هـ، التي تتمثل في إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن, وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 28 لغة عالمية وبرنامج مناسك وإقامة الدروس والكلمات الوعظية في مساجد منطقة الحرم بمشاركة عدد من الدعاة الرسميين، إضافة إلى تنفيذ بعض المبادرات الإلكترونية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة بأجياد عصام بن عبدالحميد بتاوي أن برامج الحج تشمل توزيع هدايا على ضيوف الرحمن تتضمن (سجادة فاخرة, وسبحة إلكترونية, ومنديل, وحافظات ماء, ومظلة) و الكتيبات الدينية الخاصة بمناسك الحج والعمرة.

وبين بتاوي أن الجمعية أبرمت عدداً من الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة، تهدف إلى تقديم البرامج الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، ويشارك في تنفيذ البرامج عدداً من المتطوعين والمتطوعات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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