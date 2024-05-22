استعرض جهود الإغاثة السعودية الجوية.. الربيعة يدعو لتأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي»

الرياض – واس

دعا معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المجتمع الدولي إلى تأسيس “مجلس طيران إنساني عالمي”، الذي سيجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول، حيث سيعمل المجلس على تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الطرق الجوية، مؤكداً حسب المقترح أن جميع البرامج يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في جلسة حوارية بعنوان “الطيران – شريان حيوي للجهود الإنسانية”، ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م المقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –

وأوضح الدكتور الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة استفاد من الطيران لتقديم الإمدادات الصحية الحيوية والمساعدات في مناطق الأزمات، وقد دعمت الجسور الجوية التي سيّرها المركز إلى قطاع غزة حتى الآن بـ 50 رحلة جوية من الرياض إلى العريش في مصر، وإلى السودان بأكثر من 20 رحلة جوية، كما تم تقديم مساعدة حيوية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى إرسال الجسر الجوي إلى أوكرانيا عبر 21 طائرة محملة بالمساعدات الأساسية إلى المدن الحدودية في بولندا.

في السياق، التقى الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، أمس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبحث الجانبان دور الهيئة في إيصال المساعدات بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة. كما التقى أمس رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو، وجرى مناقشة التعاون بين الجانبين، وسبل توصيل إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية عبر الجو للمناطق المتضررة حول العالم.