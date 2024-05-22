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أمير المدينة يطلع على أعمال الهيئة العليا للأمن الصناعي

صحيفة البلادaccess_time15 / ذو القعدة / 1445 هـ      22 مايو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في مكتبه بالإمارة، معالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني.

 وخلال اللقاء، قدّم المهندس الزهراني شرحاً عن أعمال الهيئة العليا للأمن الصناعي ونطاقها الإشرافي لأمن وسلامة المنشآت البترولية والصناعية والخدمية وإستراتيجياتها المستقبلية.

 وتسلّم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، نسخة من الخطة التشغيلية والاستعدادات الأمنية للهيئة والمنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها خلال موسم حج عام 1445هـ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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